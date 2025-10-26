Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 26 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, al unir la emoción del chance con el orgullo por las tradiciones de la región.

Inspirado en el chontaduro, fruto típico del suroccidente colombiano, este sorteo se ha convertido en una costumbre diaria para miles de vallecaucanos que siguen los resultados con entusiasmo, fe y esperanza. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Resultado del Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 26 de octubre de 2025 es el 4583 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4583

Dos últimas cifras: 83

Tres últimas cifras: 583

La quinta: 4

Modalidades de apuesta

Uno de los mayores atractivos del Chontico Día es la variedad de sus modalidades, que ofrecen múltiples oportunidades de ganar y mantienen viva la emoción en cada sorteo. Estas opciones se ajustan tanto a jugadores experimentados como a quienes apenas inician en el mundo del chance:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Chontico Día se mantiene como uno de los juegos más emocionantes y accesibles del país, ofreciendo distintas formas de tentar la suerte todos los días.



Valor de las apuestas

El Chontico Día destaca por ser un juego económico y al alcance de todos los bolsillos. Los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000 pesos, eligiendo el monto según su presupuesto.



Esta accesibilidad, sumada a las diversas modalidades de apuesta, ha hecho de este juego una opción muy popular para quienes buscan diversión diaria sin asumir grandes riesgos.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acudir a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican estos requisitos:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado. Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Con su mezcla de tradición, alegría y esperanza, el Chontico Día sigue siendo mucho más que un simple juego de azar: es una costumbre vallecaucana que cada día une a miles de personas bajo la emoción de ver cómo la suerte puede cambiarlo todo en un instante.