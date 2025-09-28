Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 28 de septiembre de 2025

El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca, combinando premios en efectivo con un fuerte sentido de identidad regional.

Administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, una fruta tradicional del suroccidente colombiano, y continúa atrayendo a miles de apostadores cada día. Vea el sorteo en vivo aquí:

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 28 de septiembre de 2025 es el 0832 - 7 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 0832

Dos últimas cifras: 32

Tres últimas cifras: 832

La quinta: 7

Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., ofreciendo la posibilidad de seguir la transmisión en vivo y vivir en tiempo real la emoción del anuncio de los números.



Modalidades de apuesta

Parte del atractivo de este chance es la variedad de opciones para participar, pensadas para distintos presupuestos y estrategias:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día es accesible para todos los jugadores, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar tanto a apostadores ocasionales como a quienes juegan con mayor frecuencia.



Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del monto del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario), pueden requerirse documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT en el punto de venta. Más de 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su mezcla de tradición vallecaucana, premios atractivos y reglas claras, el Chontico Día sigue siendo una de las opciones favoritas para quienes buscan emoción y suerte en el suroccidente colombiano y otras regiones del país.