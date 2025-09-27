Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 27 de septiembre de 2025

El Chontico Día continúa siendo uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca.

Administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo combina la emoción de ganar premios en efectivo con un toque de identidad regional, rindiendo homenaje al chontaduro, una fruta emblemática del suroccidente colombiano. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 27 de septiembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., permitiendo a los jugadores seguir la transmisión en vivo y vivir en tiempo real la emoción del anuncio de los números.



Modalidades de apuesta

Una de las razones de su popularidad es la variedad de opciones, que se ajustan a diferentes presupuestos y estilos de juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El juego es accesible para todo tipo de participantes, con apuestas que van desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una alternativa ideal tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), pueden solicitarse documentos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y Formato SIPLAFT en el punto de venta.

documentos básicos y Formato SIPLAFT en el punto de venta. Más de 182 UVT: documentos básicos, Formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (máximo 30 días), con pago por transferencia en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con su arraigo cultural, atractivos premios y facilidad de participación, el Chontico Día sigue siendo una de las apuestas favoritas de los vallecaucanos y de jugadores en otras regiones del país.