Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 26 de septiembre de 2025

El Chontico Día se mantiene como uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca. Administrado por la Lotería del Chontico, combina la emoción de ganar premios en efectivo con un guiño a la cultura local, rindiendo homenaje al chontaduro, fruta insignia del suroccidente colombiano.

Número ganador de hoy

En el sorteo de este viernes, 26 de septiembre de 2025, el número afortunado fue: 3828 - 8.



Número ganador: 3828.

Tres últimas cifras: 828.

Dos últimas cifras: 28.

Quinta: 8.

¡Felicitaciones a quienes acertaron! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar el premio.



Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., ofreciendo a los apostadores la posibilidad de seguir el resultado en vivo y vivir la emoción del anuncio.



Modalidades de apuesta

Parte de su popularidad radica en la variedad de opciones, que se adaptan a distintos presupuestos y estilos de juego:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras direct o: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

o: coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata” : acierto exacto de las dos últimas cifras.

: acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El juego es accesible para todo público. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que permite participar tanto a jugadores ocasionales como a apostadores frecuentes.



Requisitos para reclamar el premio

Los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio (en UVT) se exigen requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT en el punto de venta. Más de 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (máximo 30 días), con pago por transferencia en aproximadamente 8 días hábiles.

Con su mezcla de tradición, premios atractivos y un fuerte arraigo cultural, el Chontico Día sigue siendo una de las apuestas favoritas en el Valle del Cauca y otras regiones de Colombia.