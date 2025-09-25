Resultado Chontico Día hoy jueves 25 de septiembre de 2025

El Chontico Día sigue siendo uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca.

Administrado por la Lotería del Chontico, este chance no solo ofrece la emoción de ganar premios en efectivo, sino que también rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica de la región que forma parte de la identidad cultural del suroccidente colombiano. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador de hoy, jueves 25 de septiembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 25 de septiembre de 2025 fue el 1994 - 8. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., lo que permite a los jugadores seguir en tiempo real cada resultado y vivir la expectativa que genera el momento del anuncio.



Modalidades de apuesta

Una de las claves de su popularidad es la variedad de opciones para participar, ideales para distintos presupuestos y estrategias. Los premios varían según las cifras acertadas y el orden en que salen:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

acierto exacto de las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

Este juego es accesible para todo tipo de apostadores. La apuesta mínima es de $500 pesos y la máxima de $25.000 pesos, permitiendo que tanto jugadores ocasionales como frecuentes disfruten de la experiencia de apostar.



Cómo reclamar los premios

Para reclamar un premio, los ganadores deben presentar:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Según el valor del premio (calculado en UVT), se pueden requerir requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.

solo documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

documentos básicos + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En este caso, el pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

Con su mezcla de tradición, emoción y atractivos premios, el Chontico Día continúa siendo una de las apuestas preferidas por los jugadores del Valle del Cauca y de otras regiones del país.