Resultado Chontico Día hoy miércoles 24 de septiembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos del Valle del Cauca.

Administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo no solo ofrece oportunidades de ganar dinero en efectivo, sino que también rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica de la región que forma parte de la identidad cultural del suroccidente colombiano.

Número ganador Chontico Día hoy, miércoles 24 de septiembre

El número ganador del chance Chontico Día de este miércoles 24 de septiembre de 2025 fue el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Cada jornada, miles de apostadores esperan con entusiasmo los resultados, motivados por la ilusión de llevarse un premio. Desde el año 2025, el juego sorprendió a sus seguidores con la incorporación de una quinta balota, lo que aumentó las probabilidades de ganar y renovó la emoción de participar.



Horario del sorteo

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p.m.. Los jugadores pueden seguirlo en tiempo real y experimentar la expectativa que acompaña cada número revelado.



Modalidades de apuesta

Una de las grandes razones de su popularidad es la diversidad de formas de jugar. Cada participante puede escoger la modalidad que mejor se adapte a su estilo y presupuesto. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



4 cifras directo o superpleno: coincidencia exacta de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o “pata”: acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: coincidencia con la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día es un juego accesible que abre las puertas a todo tipo de apostadores. La apuesta mínima es de $500 pesos y la máxima de $25.000 pesos, permitiendo que tanto los jugadores ocasionales como los más constantes disfruten la experiencia de apostar.



Cómo reclamar los premios

Los ganadores deben presentar los siguientes documentos para reclamar sus premios:



Tiquete original en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Además, según el monto del premio (calculado en UVT), se solicitan requisitos adicionales:

