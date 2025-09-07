Chontico Día resultado del último sorteo hoy domingo 7 de septiembre de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico.

Su nombre rinde homenaje al chontaduro, fruta típica de la región, y con el tiempo se ha consolidado como un juego de azar muy popular en el suroccidente colombiano. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Chontico Día de este domingo 7 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicidades a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Desde 2025, los jugadores pueden incluir la quinta balota, un número adicional que incrementa las posibilidades de ganar premios más altos. Se recomienda verificar el resultado directamente con el vendedor autorizado para confirmar la validez del tiquete.



Horario de juego

El Chontico Día se realiza todos los días a la 1:00 p.m., convirtiéndose en una opción diaria para quienes desean probar suerte.



Modalidades de apuesta

El sorteo ofrece diversas formas de jugar, adaptándose a las preferencias de los apostadores. Los premios varían según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Valor de las apuestas

El Chontico Día es accesible y se ajusta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos

$500 pesos Apuesta máxima: $25.000 pesos

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio, los jugadores deben presentar documentos básicos y cumplir con requisitos adicionales según el valor del premio (UVT):



Documentos fundamentales:

Tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el premio:



Menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales.

solo documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

documentos fundamentales + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: además, se requiere una certificación bancaria vigente (máximo 30 días, a nombre del ganador). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Chontico Día sigue siendo una tradición en el Valle del Cauca, ofreciendo emoción diaria y la oportunidad de obtener premios atractivos a miles de jugadores.