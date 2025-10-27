Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 27 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más emblemáticos del Valle del Cauca, combinando la emoción del chance con el orgullo por las raíces culturales de la región. Inspirado en el chontaduro, fruto típico del suroccidente colombiano, este sorteo se ha convertido en una tradición diaria para miles de vallecaucanos que siguen los resultados con entusiasmo, fe y esperanza.



Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 27 de octubre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 27 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta

Uno de los aspectos más atractivos del Chontico Día es la amplia variedad de modalidades disponibles, que ofrecen múltiples oportunidades de ganar y mantienen la expectativa en cada sorteo. Estas opciones se ajustan tanto a quienes tienen experiencia en el chance como a los que apenas comienzan:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Chontico Día se mantiene como uno de los juegos más emocionantes y accesibles del país, ofreciendo distintas formas de tentar la suerte todos los días.



Valor de las apuestas

El Chontico Día se destaca por ser un juego económico y cercano a todos los bolsillos. Los participantes pueden realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, eligiendo el monto que mejor se ajuste a su presupuesto.

Esta accesibilidad, junto con la variedad de modalidades, ha convertido al Chontico Día en una alternativa muy popular para quienes disfrutan de la emoción del azar sin asumir grandes riesgos económicos.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un proceso sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican los siguientes requisitos adicionales:

