Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 29 de septiembre de 2025

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en el Valle del Cauca. Más allá de los premios en efectivo, este sorteo conecta con la identidad cultural de la región, pues rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica del suroccidente colombiano.

Miles de apostadores siguen este chance diariamente, manteniendo vivo el entusiasmo y la tradición que lo caracteriza.

Número ganador de Chontico Día hoy, lunes 29 de septiembre

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 29 de septiembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., permitiendo a los jugadores vivir en tiempo real la emoción de la transmisión en vivo y descubrir al instante los números ganadores.



Modalidades de apuesta

Una de las principales razones de su popularidad es la diversidad de formas para participar, diseñadas para distintos gustos y presupuestos:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia de la última cifra.

Valor de las apuestas

El Chontico Día se caracteriza por ser accesible a todos los públicos. Las apuestas van desde $500 hasta $25.000 pesos, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para jugadores ocasionales como para quienes participan con mayor frecuencia.



Cómo reclamar un premio

Los ganadores del Chontico Día deben cumplir con algunos requisitos básicos para hacer efectivo su premio:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Entregar el documento de identidad y una fotocopia legible de la cédula.

Además, el proceso varía según el valor del premio, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario):

