Chontico Día resultado del último sorteo hoy lunes 8 de septiembre de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos más tradicionales del Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico.

Su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta típica de la región, y con el paso del tiempo se ha convertido en un juego de azar muy popular en el suroccidente colombiano. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Chontico Día de este lunes 8 de septiembre de 2025 es el 4557 - 7 ¡Felicidades a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 4557

Dos últimas cifras: 57

Tres últimas cifras: 557

La quinta: 7

Desde 2025, los apostadores tienen la opción de jugar con la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de acceder a premios más altos. Para mayor seguridad, se recomienda verificar el resultado directamente con el vendedor autorizado.



Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., lo que lo convierte en una alternativa constante para quienes buscan probar suerte a diario.



Modalidades de apuesta

Este chance ofrece distintas formas de participación, con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que aparezcan:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

acertar las cuatro cifras en el orden exacto. Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

acertar las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

acertar las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

acertar las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras o “pata”: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.

acertar las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra o “uña”: acertar la última cifra del sorteo.

Valor de las apuestas

El Chontico Día se adapta a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

Para cobrar un premio del Chontico Día, los jugadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

Documentos fundamentales:



Presentar el tiquete original en buen estado, sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Requisitos adicionales según el valor del premio (UVT):



Menores a 48 UVT: solo documentos fundamentales.

solo documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta.

documentos fundamentales + Formato SIPLAFT disponible en el punto de venta. Mayores a 182 UVT: documentos fundamentales + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

El Chontico Día sigue siendo una tradición en el Valle del Cauca, ofreciendo emoción diaria y la oportunidad de ganar premios llamativos a miles de apostadores.