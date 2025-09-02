Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 2 de septiembre de 2025

El Chance Chontico Día se ha convertido en uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca. Su operación está a cargo de la Lotería del Chontico y debe su nombre al chontaduro, una fruta típica de esta región colombiana.

Este popular juego de azar permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, siempre bajo la condición de que los números elegidos coincidan en estricto orden de izquierda a derecha con los resultados oficiales del sorteo.

Número ganador Chontico Día hoy, martes 2 de septiembre

Además, desde el 2025, los jugadores cuentan con la opción de agregar una “quinta balota”, un número adicional que incrementa las probabilidades de ganar premios más altos al coincidir con otras cifras.



A qué hora juega Chontico Día

El sorteo del Chontico Día se realiza todos los días y los resultados oficiales están disponibles a partir de la 1:00 p.m.



Cómo se juega el chance

El Chontico Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios distintos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que aparecen:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

El Chontico Día brinda flexibilidad en el valor de las apuestas:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Día?

Reclamar un premio en el Chontico Día requiere cumplir con ciertos requisitos que varían según el monto ganado. Sin embargo, hay documentos básicos indispensables:

Documentos fundamentales:



Tiquete original sin tachaduras ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Documentos adicionales según el valor del premio (en UVT):

