Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 25 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca. Con una historia sólida y un arraigo profundo en la cultura del suroccidente colombiano, este chance se ha convertido en uno de los favoritos entre los jugadores de la región gracias a su tradición, emoción y múltiples formas de ganar.

Número ganador de Chontico Día hoy, martes 24 de noviembre

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 25 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

El Chontico Día ofrece distintas modalidades diseñadas para todo tipo de apostadores, desde quienes participan ocasionalmente hasta los más experimentados. Cada opción combina intuición, análisis y el entusiasmo propio del azar:



4 cifras directo (superpleno): el jugador debe acertar exactamente las cuatro cifras del resultado.

4 cifras combinado: gana quien acierte las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: se debe acertar de forma exacta las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden coincidir en cualquier orden.

2 cifras (pata): consiste en acertar exactamente las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): se gana acertando únicamente la última cifra.

Estas modalidades mantienen el suspenso en cada sorteo y ofrecen diversas oportunidades para aumentar las probabilidades de acierto.



¿Cuánto vale apostar al Chontico Día?

Una de las mayores ventajas de este sorteo es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos participen sin inconvenientes.



Cómo reclamar un premio del Chontico Día

Reclamar un premio es un proceso sencillo y seguro. El ganador debe dirigirse a un punto autorizado con:



El tiquete original en buen estado.

Su documento de identidad y una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT, se solicitan requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formulario SIPLAFT + certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

El Chontico Día no solo representa un sorteo, sino una tradición fuertemente vinculada a la identidad vallecaucana, que continúa reuniendo a miles de personas en torno a la emoción de jugar y soñar con ganar.