Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 25 de noviembre de 2025

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca. Con una historia sólida y un arraigo profundo en la cultura del suroccidente colombiano, este chance se ha convertido en uno de los favoritos entre los jugadores de la región gracias a su tradición, emoción y múltiples formas de ganar.
El número ganador del chance Chontico Día de este martes 25 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Chontico Día ofrece distintas modalidades diseñadas para todo tipo de apostadores, desde quienes participan ocasionalmente hasta los más experimentados. Cada opción combina intuición, análisis y el entusiasmo propio del azar:
Estas modalidades mantienen el suspenso en cada sorteo y ofrecen diversas oportunidades para aumentar las probabilidades de acierto.
Una de las mayores ventajas de este sorteo es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 y llegar hasta $25.000, lo que permite que personas con diferentes presupuestos participen sin inconvenientes.
Reclamar un premio es un proceso sencillo y seguro. El ganador debe dirigirse a un punto autorizado con:
Según el valor del premio, medido en UVT, se solicitan requisitos adicionales:
El Chontico Día no solo representa un sorteo, sino una tradición fuertemente vinculada a la identidad vallecaucana, que continúa reuniendo a miles de personas en torno a la emoción de jugar y soñar con ganar.