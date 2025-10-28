Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 28 de octubre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más representativos del Valle del Cauca, al combinar la emoción del chance con el orgullo por las raíces culturales de la región.

Inspirado en el chontaduro, fruto típico del suroccidente colombiano, este sorteo se ha convertido en una costumbre diaria para miles de vallecaucanos que lo siguen con entusiasmo, esperanza y fe en la buena fortuna.

Número ganador de Chontico Día hoy, martes 28 de octubre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 28 de octubre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta

Uno de los mayores atractivos del Chontico Día es la diversidad de modalidades que ofrece, permitiendo múltiples oportunidades de ganar y mantener la expectativa viva en cada sorteo. Estas opciones se ajustan tanto a los jugadores experimentados como a quienes apenas inician en el mundo del chance:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el juego se mantiene como uno de los más emocionantes y accesibles del país, ofreciendo distintas formas de tentar la suerte todos los días.



Valor de las apuestas

El Chontico Día destaca por ser un juego económico y cercano a todos los bolsillos. Los participantes pueden apostar desde $500 hasta $25.000 pesos, eligiendo el monto que mejor se adapte a su presupuesto.

Esta accesibilidad, sumada a la variedad de modalidades, ha convertido al Chontico Día en una alternativa popular entre quienes disfrutan de la emoción del azar sin asumir grandes riesgos económicos.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un trámite sencillo, rápido y seguro. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y presentar los siguientes documentos:



El tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Dependiendo del valor del premio, expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican requisitos adicionales:

