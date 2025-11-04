Chontico Día resultado del último sorteo hoy, martes 4 de noviembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos del Valle del Cauca. Este sorteo, que une la emoción del chance con el orgullo por las raíces culturales del suroccidente colombiano, se ha convertido en parte del día a día de miles de personas que confían en su suerte.

Inspirado en el chontaduro, un fruto típico de la región, el Chontico Día simboliza esperanza, alegría y la ilusión de comenzar la jornada con buena fortuna.

Número ganador de Chontico Día hoy, martes 4 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 4 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Una de las principales razones del éxito del Chontico Día es la variedad de modalidades de apuesta que ofrece, diseñadas para adaptarse a diferentes estilos de juego y presupuestos. Cada formato brinda una forma particular de participar y aumentar las probabilidades de ganar:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras pueden salir en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras pueden salir en cualquier orden.

2 cifras (pata): acierto exacto de las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): coincidencia con la última cifra.

Gracias a esta flexibilidad, el Chontico Día se mantiene como uno de los juegos más dinámicos y populares del país, ofreciendo múltiples formas de tentar la suerte cada jornada.



Valor de las apuestas

El Chontico Día destaca por ser un juego accesible y flexible, ya que permite realizar apuestas desde $500 hasta $25.000 pesos, dependiendo del monto que el jugador decida invertir. Esta característica lo convierte en una excelente opción para quienes disfrutan del azar sin comprometer grandes sumas de dinero.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio del Chontico Día es un procedimiento rápido, seguro y transparente. Los ganadores deben acercarse a un punto de venta autorizado con los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado (sin tachaduras ni enmendaduras).

Documento de identidad original y una fotocopia legible.

Según el valor del premio expresado en UVT (Unidad de Valor Tributario), se aplican estos requisitos adicionales:



Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT diligenciado.

Más de 182 UVT: documentos básicos + formato SIPLAFT + certificación bancaria vigente (con antigüedad no mayor a 30 días).

Más que un simple sorteo, el Chontico Día representa una tradición del Valle del Cauca que mantiene viva la emoción del azar y el espíritu de comunidad. Cada número es una nueva oportunidad para ganar y para seguir celebrando una costumbre que forma parte del corazón del suroccidente colombiano.