Chontico Día resultado del último sorteo hoy, martes 6 de enero de 2026

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más tradicionales y consultados del Valle del Cauca, gracias a su trayectoria, facilidad de juego y resultados diarios. Con el paso de los años, este sorteo se ha convertido en una referencia obligada para miles de personas que cada tarde consultan sus números con la expectativa de que la suerte les sonría.

Su popularidad se debe, en gran parte, a una mecánica sencilla y a la variedad de opciones de apuesta que ofrece. Esto permite que tanto jugadores ocasionales como apostadores más experimentados encuentren modalidades acordes a sus preferencias. Además, la posibilidad de seguir el sorteo en vivo refuerza la cercanía con el público y mantiene el interés constante jornada tras jornada.

Número ganador de Chontico Día hoy, martes 6 de enero de 2026

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 6 de enero de 2026 es el 6966 - 5. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 6966

Dos últimas cifras: 66

Tres últimas cifras: 966

La quinta: 5

Modalidades de juego

El Chontico Día dispone de diversas modalidades de juego, diseñadas para adaptarse a distintos niveles de experiencia y estrategias de apuesta. Cada una combina azar, intuición y probabilidad, ofreciendo múltiples alternativas de participación:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta con las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres cifras pueden aparecer en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar exactamente las dos cifras finales.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del resultado.

Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a sus expectativas, presupuesto y forma de juego.



¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?

Uno de los principales atractivos del Chontico Día es su accesibilidad económica. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, lo que lo convierte en una opción viable para distintos presupuestos. De esta manera, los participantes pueden jugar sin necesidad de realizar grandes inversiones, manteniendo el componente de entretenimiento y expectativa.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Día es sencillo y se realiza en los puntos de pago autorizados. Para efectuar el cobro, el ganador debe presentar:



El tiquete original, en buen estado.

El documento de identidad junto con una fotocopia legible.

Según el valor del premio, medido en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y diligenciamiento del formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente, con una antigüedad no mayor a 30 días.

Cumplir con estos requisitos garantiza un proceso de pago ágil y conforme a la normativa vigente.

