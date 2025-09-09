Chontico Día resultado del último sorteo hoy martes 9 de septiembre de 2025

El Chontico Día es uno de los sorteos más tradicionales del Valle del Cauca y se encuentra bajo la operación de la Lotería del Chontico.

Su nombre rinde homenaje al chontaduro, fruta típica de la región, y con el paso del tiempo se ha consolidado como un juego de azar muy popular en el suroccidente colombiano. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Chontico Día de este martes 9 de septiembre de 2025 es el xxxx ¡Felicidades a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Horario del sorteo

El Chontico Día se juega todos los días a la 1:00 p.m., convirtiéndose en una alternativa constante para quienes buscan probar suerte de manera diaria.



Modalidades de apuesta

Este chance ofrece distintas formas de participación, con premios que dependen del número de cifras acertadas y del orden en que salgan:



4 cifras directo o superpleno: acierto exacto en las cuatro cifras.

acierto exacto en las cuatro cifras. 4 cifras combinado: acierto en las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto en las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto en las tres últimas cifras.

acierto exacto en las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto en las dos últimas cifras.

acierto exacto en las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: acierto en la última cifra del sorteo.

Desde 2025, los jugadores también cuentan con la modalidad de la quinta balota, un número adicional que amplía las posibilidades de obtener premios más altos.



Valor de las apuestas

El Chontico Día se adapta a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos.

$500 pesos. Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Cómo reclamar un premio

Para reclamar un premio del Chontico Día, los jugadores deben presentar:



El tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio (en UVT), se aplican requisitos adicionales:



Menores a 48 UVT: documentos fundamentales.

documentos fundamentales. Entre 48 y 181 UVT: documentos fundamentales + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta).

documentos fundamentales + Formato SIPLAFT (disponible en el punto de venta). Mayores a 182 UVT: documentos fundamentales + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza por transferencia bancaria en un plazo cercano a 8 días hábiles.

El Chontico Día sigue siendo una tradición en el Valle del Cauca, ofreciendo emoción diaria y la posibilidad de ganar premios llamativos a miles de jugadores que confían en este sorteo.