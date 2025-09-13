Chontico Día resultado del último sorteo hoy sábado 13 de septiembre de 2025

El Chontico Día se ha posicionado como uno de los juegos de azar más queridos del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, fruta emblemática de la región, y con los años se ha convertido en parte de la tradición y la cultura popular del suroccidente colombiano.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este sábado 13 de septiembre de 2025 fue el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora se juega el Chontico Día?

El sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p.m., ofreciendo a los jugadores la posibilidad de probar su suerte diariamente y vivir la emoción de los resultados en tiempo real.



Modalidades de apuesta del Chontico Día

Una de las grandes ventajas de este chance es la variedad de formas de ganar, ya que los premios dependen tanto de la cantidad de cifras acertadas como del orden en el que se acierten:



4 cifras directo o superpleno: coincidencia exacta de las cuatro cifras.

coincidencia exacta de las cuatro cifras. 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto en las tres últimas cifras.

acierto exacto en las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto en las dos últimas cifras.

acierto exacto en las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: acierto en la última cifra.

Desde 2025, el juego incluye una quinta balota adicional, lo que aumenta las posibilidades de obtener premios más atractivos.



Valor de las apuestas

El Chontico Día está diseñado para todo tipo de jugadores, gracias a la flexibilidad en el monto de participación:



Apuesta mínima : $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

De esta manera, tanto quienes juegan ocasionalmente como los apostadores más frecuentes pueden disfrutar de este popular sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para cobrar un premio es indispensable cumplir con los siguientes requisitos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar el documento de identidad original.

Entregar una fotocopia legible de la cédula.

Los documentos adicionales dependen del valor del premio, el cual se calcula en UVT:

