Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 12 de septiembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este juego de azar rinde homenaje al chontaduro, fruta emblemática de la región, y con el paso de los años se ha convertido en parte de la cultura popular del suroccidente colombiano.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 12 de septiembre de 2025 fue el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



¿A qué hora se juega el Chontico Día?

El sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p.m., lo que permite a los jugadores poner a prueba su suerte de manera constante y mantener viva la emoción de los resultados diariamente.



Modalidades de apuesta del Chontico Día

Uno de los mayores atractivos del Chontico Día es la diversidad de formas de ganar. Los premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en el que se acierten:



4 cifras directo o superpleno: acierto exacto en las cuatro cifras.

4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: coincidencia exacta en las tres últimas cifras.

3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.

2 cifras o "pata": acierto exacto en las dos últimas cifras.

1 cifra o "uña": acierto en la última cifra.

Además, desde 2025 el sorteo incluye una quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de llevarse premios más atractivos.



Valor de las apuestas

El juego está diseñado para todos los bolsillos, con una amplia flexibilidad en el monto de participación:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Esto permite que tanto los jugadores ocasionales como los más constantes disfruten de la emoción del sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para cobrar un premio, es indispensable presentar:



El tiquete original en buen estado.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos varían según el valor del premio, el cual se calcula en UVT:

