En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Jair Bolsonaro
Charlie Kirk
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 12 de septiembre de 2025

Chontico Día resultado del último sorteo hoy viernes 12 de septiembre de 2025

El chance Chontico Día juega todos los días a la 1:00 de la tarde. Revise aquí el número ganador hoy 12 de septiembre de 2025.

Chontico Día.
Chontico Día.
Foto: Chontico Día
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 12:16 p. m.

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más tradicionales del Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, este juego de azar rinde homenaje al chontaduro, fruta emblemática de la región, y con el paso de los años se ha convertido en parte de la cultura popular del suroccidente colombiano.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este viernes 12 de septiembre de 2025 fue el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta:

¿A qué hora se juega el Chontico Día?

El sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p.m., lo que permite a los jugadores poner a prueba su suerte de manera constante y mantener viva la emoción de los resultados diariamente.

Modalidades de apuesta del Chontico Día

Uno de los mayores atractivos del Chontico Día es la diversidad de formas de ganar. Los premios dependen del número de cifras acertadas y del orden en el que se acierten:

  • 4 cifras directo o superpleno: acierto exacto en las cuatro cifras.
  • 4 cifras combinado: las cuatro cifras en cualquier orden.
  • 3 cifras directo: coincidencia exacta en las tres últimas cifras.
  • 3 cifras combinado: las tres últimas cifras en cualquier orden.
  • 2 cifras o “pata”: acierto exacto en las dos últimas cifras.
  • 1 cifra o “uña”: acierto en la última cifra.

Además, desde 2025 el sorteo incluye una quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de llevarse premios más atractivos.

Valor de las apuestas

El juego está diseñado para todos los bolsillos, con una amplia flexibilidad en el monto de participación:

  • Apuesta mínima: $500 pesos.
  • Apuesta máxima: $25.000 pesos.

Esto permite que tanto los jugadores ocasionales como los más constantes disfruten de la emoción del sorteo.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para cobrar un premio, es indispensable presentar:

  • El tiquete original en buen estado.
  • El documento de identidad original.
  • Una fotocopia legible de la cédula.

Los requisitos varían según el valor del premio, el cual se calcula en UVT:

  • Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
  • Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT (entregado en el punto de venta).
  • Mayores a 182 UVT: documentos básicos + certificación bancaria vigente (máximo 30 días). El pago se realiza mediante transferencia en un plazo aproximado de 8 días hábiles.
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Chontico Día

Resultados del chance

Publicidad

Publicidad

Publicidad