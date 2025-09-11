Chontico Día resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

El Chontico Día se ha consolidado como uno de los sorteos más representativos del Valle del Cauca, bajo la operación de la Lotería del Chontico. Su nombre rinde homenaje al chontaduro, fruta emblemática de la región, y con el paso de los años se ha convertido en parte de la tradición de quienes disfrutan de los juegos de azar en el suroccidente colombiano.

Número ganador de Chontico Día

El número ganador del chance Chontico Día de este jueves 11 de septiembre de 2025. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

¿A qué hora se juega el Chontico Día?

Este sorteo se realiza todos los días a la 1:00 p.m., lo que brinda a los jugadores la oportunidad de participar de manera constante y poner a prueba su suerte diariamente.



Modalidades de apuesta del Chontico Día

El atractivo del Chontico Día está en la variedad de formas de ganar, pues los premios se entregan según el número de cifras acertadas y su orden:



4 cifras directo o superpleno: acierto exacto en las cuatro cifras.

acierto exacto en las cuatro cifras. 4 cifras combinado: acierto en las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto en las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: acierto exacto en las tres últimas cifras.

acierto exacto en las tres últimas cifras. 3 cifras combinado: acierto en las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto en las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras o “pata”: acierto exacto en las dos últimas cifras.

acierto exacto en las dos últimas cifras. 1 cifra o “uña”: acierto en la última cifra del sorteo.

Desde 2025, el juego incorporó la quinta balota, un número adicional que amplía las opciones de obtener premios más atractivos.



Valor de las apuestas

El sorteo está diseñado para adaptarse a diferentes presupuestos, lo que facilita la participación de todos los jugadores:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $25.000 pesos.

¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?

Para cobrar un premio, el jugador debe presentar:



El tiquete original, en buen estado y sin enmendaduras.

El documento de identidad original.

Una fotocopia legible de la cédula.

Dependiendo del valor del premio (calculado en UVT), se exigen requisitos adicionales:

