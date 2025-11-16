Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 16 de noviembre de 2025

El Chontico Noche continúa consolidándose como uno de los sorteos más tradicionales y apreciados dentro de los resultados del chance en Colombia. Su presencia es especialmente fuerte en el Valle del Cauca, donde forma parte de la rutina nocturna de miles de jugadores que siguen fielmente cada sorteo. Inspirado en el emblemático chontaduro y administrado por la Lotería del Chontico, este juego combina entretenimiento, expectativa y un profundo arraigo cultural que lo mantiene vigente generación tras generación.

Resultado del Chontico Noche – 16 de noviembre de 2025

Durante la noche del domingo 16 de noviembre de 2025, el sorteo del Chontico Noche entregó el siguiente resultado oficial: 0781 - 4



Número completo: 0781

Tres últimas cifras: 781

Dos últimas cifras: 81

Quinta balota: 4

Horarios oficiales del Chontico Noche

El sorteo mantiene un horario estable que facilita la participación de los apostadores todos los días. La programación oficial es:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, los jugadores cuentan con alternativas adicionales como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, este último disponible cada jueves con premios especiales que atraen a miles de seguidores interesados en ampliar sus posibilidades de ganar dentro de los resultados del chance.



Modalidades de apuesta

El Chontico Noche ofrece diversas opciones de juego pensadas para ajustarse a los diferentes niveles de experiencia y estrategias de los apostadores. Estas modalidades permiten elegir cómo participar según el tipo de acierto que cada jugador busca:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

Cuatro cifras combinado: posibilidad de ganar con las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo o combinado: acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

Dos cifras (pata): acierto de las dos cifras finales.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta variedad convierte al Chontico Noche en un sorteo flexible, capaz de ajustarse tanto a quienes prefieren apuestas simples como a quienes buscan combinaciones más estratégicas.



Costos de participación

La accesibilidad es uno de los elementos que más destacan los jugadores del Chontico Noche. Los montos permitidos para participar se adaptan a distintos presupuestos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Gracias a esta flexibilidad, tanto los apostadores ocasionales como los participantes frecuentes pueden disfrutar cada noche de la emoción de seguir los resultados del chance sin comprometer grandes sumas de dinero.



Requisitos para reclamar premios

Para garantizar un proceso transparente y seguro, el Chontico Noche exige que los ganadores presenten la documentación necesaria al momento de solicitar su premio. Los requisitos básicos incluyen:



Tiquete original en buen estado

Documento de identidad vigente

Dependiendo del monto del premio, la documentación complementaria varía:

