Chontico Noche resultado del último sorteo hoy domingo 2 de noviembre de 2025

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más esperados por los colombianos, especialmente entre los habitantes del Valle del Cauca, quienes cada noche siguen con entusiasmo los resultados con la esperanza de acertar el número ganador. Inspirado en el chontaduro, fruto emblemático de la región, y administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo ha trascendido más allá del azar para convertirse en una tradición que combina entretenimiento, ilusión y alegría en los hogares vallecaucanos.

Verificación de resultados y proceso de validación

Después de cada sorteo, la organización del Chontico Noche felicita a los ganadores e invita a todos los participantes a verificar sus tiquetes en los puntos de venta autorizados. Este paso es esencial para confirmar los números ganadores, validar los premios y completar el proceso de reclamación de manera segura, rápida y confiable.

La lotería del Chontico garantiza que cada sorteo cumpla con los más altos estándares de transparencia y control, asegurando que los premios sean entregados únicamente a los ganadores legítimos. Gracias a este compromiso con la confianza y la legalidad, el Chontico Noche se mantiene como uno de los sorteos más respetados y seguidos en el país.



Horarios del sorteo Chontico Noche

El Chontico Noche se celebra todos los días, ofreciendo múltiples oportunidades para probar la suerte y mantener viva la emoción del chance en los hogares colombianos.

Horarios del sorteo:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del tradicional sorteo nocturno, la lotería del Chontico ofrece otras opciones que amplían la diversión: Chontico Día, ideal para quienes prefieren apostar durante la jornada, y el Súper Chontico Noche, que cada jueves entrega premios especiales. Estas variantes mantienen el interés de los jugadores durante toda la semana y consolidan al Chontico como una marca líder del chance en Colombia.



Modalidades de juego

El éxito del Chontico Noche radica también en la diversidad de modalidades que ofrece, pensadas para distintos gustos y niveles de experiencia. Cada opción brinda una forma diferente de vivir la emoción del juego y aumentar las probabilidades de ganar.



Opciones de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Gracias a esta variedad, el Chontico Noche se ha convertido en un sorteo dinámico, accesible y emocionante, tanto para los jugadores ocasionales como para los apostadores más frecuentes. Cada modalidad ofrece una nueva oportunidad para ganar y disfrutar de la emoción noche tras noche.



Valor de las apuestas

Una de las principales ventajas del Chontico Noche es su accesibilidad económica, que permite a cualquier persona participar sin importar su presupuesto.

Montos de participación:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Este rango flexible mantiene el sorteo al alcance de todos, haciendo posible vivir la emoción del chance con una inversión ajustada a cada bolsillo.



Requisitos para el cobro de premios

El proceso para reclamar los premios del Chontico Noche es completamente seguro, transparente y regulado, garantizando que cada ganador reciba su recompensa sin inconvenientes.

Documentos básicos requeridos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad vigente.

Dependiendo del valor del premio, calculado en UVT (Unidad de Valor Tributario), pueden solicitarse documentos adicionales:

