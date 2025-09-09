Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 9 de septiembre de 2025

El Chance Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, una fruta tradicional de la región, y cada jornada reúne a miles de apostadores que sueñan con llevarse un premio.
Resultado más reciente del Chontico Noche – Martes, 9 de septiembre
El sorteo más reciente entregó los siguientes resultados: 7242 - 1.
- Número principal: 7242.
- Tres últimas cifras: 242.
- Dos últimas cifras: 42.
- Quinta balota: 1.
Desde 2025, el Chontico Noche incorporó la modalidad de la quinta balota adicional, la cual amplía las oportunidades de ganar y ofrece premios más atractivos para los jugadores.
¿A qué hora juega el Chontico Noche?
Este sorteo se celebra todos los días en distintos horarios según la jornada:
- Lunes a viernes: 7:00 p.m.
- Sábados: 10:00 p.m.
- Domingos y festivos: 8:00 p.m.
Adicionalmente, la Lotería del Chontico ofrece otras alternativas como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con edición especial todos los jueves.
Modalidades de juego
El Chontico Noche cuenta con varias formas de apostar, cada una con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y su orden:
- Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.
- Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.
- Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra (uña): acierto de la última cifra.
¿Cuánto cuesta apostar en el Chontico Noche?
Una de las ventajas de este juego es que se adapta a todos los bolsillos:
- Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.
- Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.
Requisitos para reclamar premios
Para cobrar un premio del Chontico Noche, es indispensable presentar el tiquete en buen estado y los siguientes documentos:
- Documentos básicos:
- Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original y fotocopia legible.
Según el monto del premio (en UVT):
- Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT en el punto de venta.
- Mayores a 182 UVT: documentos básicos + Formato SIPLAFT + certificación bancaria (vigencia máxima de 30 días). El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo de hasta 8 días hábiles.