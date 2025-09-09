Chontico Noche resultado del último sorteo hoy martes 9 de septiembre de 2025

El Chance Chontico Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más populares en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, una fruta tradicional de la región, y cada jornada reúne a miles de apostadores que sueñan con llevarse un premio.

Resultado más reciente del Chontico Noche – Martes, 9 de septiembre

El sorteo más reciente entregó los siguientes resultados: 7242 - 1.



Número principal: 7242.

Tres últimas cifras: 242.

Dos últimas cifras: 42.

Quinta balota: 1.

Desde 2025, el Chontico Noche incorporó la modalidad de la quinta balota adicional, la cual amplía las oportunidades de ganar y ofrece premios más atractivos para los jugadores.



¿A qué hora juega el Chontico Noche?

Este sorteo se celebra todos los días en distintos horarios según la jornada:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Adicionalmente, la Lotería del Chontico ofrece otras alternativas como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último con edición especial todos los jueves.



Modalidades de juego

El Chontico Noche cuenta con varias formas de apostar, cada una con premios que dependen de la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: a cierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

cierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

acierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en el Chontico Noche?

Una de las ventajas de este juego es que se adapta a todos los bolsillos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Chontico Noche, es indispensable presentar el tiquete en buen estado y los siguientes documentos:

