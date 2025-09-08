Chontico Noche resultado del último sorteo hoy lunes 8 de septiembre de 2025

El Chance Chontico Noche es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Administrado por la Lotería del Chontico, este sorteo rinde homenaje al chontaduro, fruta tradicional de la región, y cada día atrae a miles de jugadores que buscan tentar la suerte.

Número ganador del Chontico Noche – Lunes, 8 de septiembre

En su más reciente jornada, el sorteo arrojó los siguientes resultados:



Número principal:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde 2025, el juego incorporó la opción de una quinta balota adicional, que aumenta las oportunidades de ganar y permite acceder a premios más atractivos.



¿A qué hora juega Chontico Noche?

El sorteo se realiza todos los días en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Sábados: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, la Lotería del Chontico ofrece alternativas como el Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último celebrado cada jueves.



Modalidades de juego

El Chontico Noche ofrece distintas formas de apostar, cada una con premios según la cantidad de cifras acertadas y su orden:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto de las cuatro cifras en orden exacto.

acierto de las cuatro cifras en orden exacto. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.

acierto de las tres últimas cifras en orden exacto. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

acierto de las dos últimas cifras en orden exacto. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

¿Cuánto cuesta apostar en Chontico Noche?

Una de las ventajas de este sorteo es su accesibilidad. Los jugadores pueden participar con montos que se ajustan a diferentes presupuestos:



Apuesta mínima: $500 pesos por tiquete.

$500 pesos por tiquete. Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio del Chontico Noche es indispensable presentar ciertos documentos, siempre con el tiquete en buen estado:

Documentos básicos:



Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original y fotocopia legible.

Según el monto del premio (en UVT):

