Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 20 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a destacarse entre los juegos de azar más consultados en Colombia durante las noches, consolidando su posición como uno de los chances más tradicionales del país. Con una identidad fuertemente asociada al Valle del Cauca, este sorteo mantiene la confianza de miles de jugadores gracias a su trayectoria, la sencillez de sus mecánicas y la cercanía que ha construido con el público a lo largo del tiempo.

Resultado oficial del Chontico Noche hoy 20 de diciembre de 2025

La transmisión oficial del sorteo confirmó la combinación ganadora que definió la suerte de los apostadores en esta jornada nocturna: (en minutos)



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Como ocurre en cada jornada nocturna, un amplio número de personas siguió el sorteo en tiempo real para verificar sus apuestas y conocer los resultados oficiales, reafirmando el interés constante que genera este chance en el ámbito nacional.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios definidos que facilitan tanto la organización de las apuestas como la consulta oportuna de los resultados:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras alternativas como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega cada jueves y se caracteriza por entregar premios especiales, ampliando así las opciones disponibles para los participantes.



Modalidades de apuesta disponibles

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la diversidad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a distintos perfiles y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar sin importar el orden de las cifras.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): acertar únicamente la última cifra del sorteo.

Esta variedad convierte al Chontico Noche en un chance flexible, con alternativas que van desde apuestas simples hasta jugadas que ofrecen premios más altos.



Costos de participación

El Chontico Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más accesibles en Colombia, permitiendo participar con montos controlados:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos valores facilitan la participación de un público amplio, sin necesidad de realizar grandes inversiones.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

Para el reclamo de premios, el operador del Chontico Noche establece un procedimiento claro y sencillo. El ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor cuantía, el operador puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con sus políticas internas. Cumplir con estos pasos permite un proceso de pago ágil y sin contratiempos, garantizando transparencia para los ganadores.

