Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 23 de agosto de 2025

El chance Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos más populares en el Valle del Cauca. Operado por la Lotería del Chontico, su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta emblemática de la región.

Este juego de azar permite a los apostadores realizar apuestas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de ganar si los números elegidos coinciden en estricto orden de izquierda a derecha con el resultado oficial del sorteo.

Número ganador del Chontico Noche hoy, sábado 23 de agosto

En el sorteo del sábado, 23 de agosto de 2025, la suerte sonrió a los siguientes números: (en minutos).



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Desde el año 2025, el juego introdujo una novedad: la opción de elegir una quinta balota o número adicional, lo que brinda la oportunidad de aumentar las ganancias si se acierta en conjunto con las demás cifras.



A qué hora juega Chontico Noche

El Chontico Noche se juega todos los días en distintos horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p.m.

Sábados: 10:00 p.m.

Domingos y festivos: 8:00 p.m.

Además, cuenta con otros sorteos complementarios, como Chontico Día y el Super Chontico Noche, este último realizado los jueves en la noche.



Cómo se juega el chance

El juego ofrece varias modalidades que se adaptan a las preferencias de cada apostador. Los premios dependen de la cantidad de cifras acertadas y del orden en que se logre la coincidencia:



Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.

Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en el orden exacto.

Una cifra o uña: acertar la última cifra.

Cuánto cuesta apostar

Una de las ventajas del Chontico Noche es su accesibilidad, ya que los jugadores pueden ajustar el valor de la apuesta según sus posibilidades:



Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.

Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.

¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre se deben presentar ciertos documentos básicos:

Documentos fundamentales para cualquier premio:



Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

Requisitos adicionales según el valor del premio (basado en UVT):

