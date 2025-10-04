Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 4 de octubre de 2025

El Chontico Noche se ha posicionado como uno de los juegos de azar más queridos por los colombianos, especialmente en el Valle del Cauca. Inspirado en el emblemático chontaduro y operado por la Lotería del Chontico, este sorteo combina tradición, emoción y esperanza, convirtiéndose en parte de la rutina diaria de miles de personas que sueñan con ganar cada noche.

Número ganador de Chontico Noche hoy, sábado 4 de octubre de 2025

En el sorteo del sábado, 4 de octubre, el resultado fue el siguiente: en minutos.



Número completo:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta:

Horarios del sorteo

El Chontico Noche se juega todos los días, en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además, los apostadores tienen la posibilidad de participar en otras modalidades, como el Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que cada jueves ofrece premios especiales para quienes buscan multiplicar sus oportunidades.



Modalidades de apuesta

El juego ofrece diferentes opciones para ajustarse al estilo de cada jugador:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número completo.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras (directo o combinado): acierto exacto o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Estas modalidades permiten que cada apostador elija cómo quiere jugar, según su intuición y estrategia.



Costos de participación

Uno de los mayores atractivos del Chontico Noche es su accesibilidad, lo que lo hace ideal tanto para jugadores ocasionales como para los más constantes:



Apuesta mínima: $500 pesos.

Apuesta máxima: $10.000 pesos por jugada.

De esta manera, todos pueden disfrutar de la emoción de participar sin necesidad de grandes inversiones.



Requisitos para reclamar premios

Para cobrar un premio, el jugador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad vigente.

Según el monto del premio, se aplican diferentes condiciones:

