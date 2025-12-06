Chontico Noche resultado del último sorteo hoy sábado 6 de diciembre de 2025

El Chontico Noche volvió a captar el interés de miles de apostadores en Colombia durante la noche del sábado 6 de diciembre de 2025. Este tradicional sorteo, profundamente arraigado en la cultura del Valle del Cauca, continúa posicionándose como una de las alternativas preferidas gracias a su cercanía con la comunidad, su trayectoria y la posibilidad de participar con apuestas accesibles para todo tipo de jugadores.

A lo largo de la transmisión en vivo, miles de personas siguieron el desarrollo del sorteo para confirmar sus apuestas y conocer a los ganadores de la jornada.

Resultado oficial del Chontico Noche – 6 de diciembre de 2025

Durante la transmisión oficial se confirmó la combinación ganadora de la jornada: (en minutos)

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:



Modalidades disponibles para jugar

Una de las razones por las que este sorteo sigue siendo uno de los más populares del país es la amplia gama de modalidades que ofrece, pensadas para ajustarse a diferentes estilos de juego:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar la combinación exacta.

Cuatro cifras combinado: ganar sin importar el orden de las cifras.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): basada en la cifra final del número ganador.

Esta variedad permite que cada jugador elija la opción que mejor se adapte a su estrategia y a su presupuesto, lo que ha fortalecido la fidelidad del público hacia el sorteo.



Costos para prticipar

El Chontico Noche se destaca por su accesibilidad económica, un factor que lo convierte en una opción atractiva tanto para apostadores frecuentes como para quienes participan de forma ocasional:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos montos permiten ingresar al juego sin necesidad de realizar inversiones elevadas, manteniendo la posibilidad de obtener premios significativos.



¿Cómo reclamar un premio?

Los ganadores deben cumplir con los requisitos establecidos por el operador del sorteo para hacer efectivo su premio. Entre las condiciones básicas se encuentran:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

Para premios de mayor valor, el operador puede solicitar documentación adicional con el fin de garantizar que el proceso de entrega sea seguro y completamente transparente.

