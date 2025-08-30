Chontico Noche resultado sábado 30 de agosto de 2025

El chance Chontico Noche es uno de los sorteos más populares en el Valle del Cauca, operado por la Lotería del Chontico. Su nombre rinde homenaje al chontaduro, una fruta emblemática de esta región colombiana.
Este juego de azar permite a los apostadores realizar jugadas desde $500 hasta $25.000, con la posibilidad de ganar si los números elegidos coinciden en el mismo orden del resultado oficial.
Número ganador del Chontico Noche 30 de agosto
En el sorteo realizado el sábado, 30 de agosto de 2025, los resultados oficiales fueron: en minutos.
- Número ganador:
- Tres últimas cifras:
- Dos últimas cifras:
- Quinta balota:
Desde el año 2025, los jugadores también cuentan con la opción de agregar una quinta balota o número adicional, que aumenta las oportunidades de obtener premios más altos si se acierta junto con otras cifras.
A qué hora juega Chontico Noche
El sorteo se realiza todos los días en distintos horarios:
- Lunes a viernes: 7:00 p. m.
- Sábados: 10:00 p. m.
- Domingos y festivos: 8:00 p. m.
Además, la Lotería del Chontico ofrece otros juegos relacionados como Chontico Día y Super Chontico Noche, este último con programación especial los jueves en la noche.
Cómo se juega el chance
Los participantes pueden elegir entre diferentes modalidades de apuesta, cada una con premios según la cantidad de cifras acertadas y el orden:
- Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.
- Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.
- Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.
- Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.
- Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.
- Una cifra o uña: acertar la última cifra.
Cuánto cuesta apostar
El Chontico Noche ofrece gran flexibilidad en el valor de las jugadas:
- Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.
- Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.
¿Qué necesita para reclamar un premio de Chontico Noche?
Para reclamar un premio, los jugadores deben presentar una serie de documentos, que varían según el valor ganado.
Documentos básicos (obligatorios en todos los casos):
- Tiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.
- Documento de identidad original.
- Fotocopia legible del documento de identidad.
Documentos adicionales según el monto del premio (basado en UVT):
- Menor a 48 UVT: solo los documentos básicos.
- Entre 48 y 181 UVT: además de lo anterior, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el Punto de Venta.
- Mayor a 182 UVT: se requiere también una certificación bancaria (vigente, no mayor a 30 días, y a nombre del ganador). En este caso, el pago se efectúa mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.