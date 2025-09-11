En vivo
Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

ColorLoto, resultado del último sorteo hoy jueves 11 de septiembre de 2025

En esta jornada, la premiación total reflejó un buen nivel de participación, con cientos de ganadores en las categorías intermedias y menores, aunque el premio mayor continúa sin ser reclamado.

Foto: ColorLoto
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 09:42 p. m.

El sorteo número 0113 de ColorLoto de Baloto, realizado hoy jueves, 11 de septiembre de 2025, dejó como resultado la combinación de las siguientes balotas:

Aunque ningún jugador logró acertar los seis números y colores en orden exacto, se entregaron premios por un total de $5.779.800 distribuidos entre 231 ganadores en todo el país.

El premio mayor, que ascendía al acumulado de la jornada, quedó desierto. Ningún apostador consiguió los seis aciertos, por lo que el acumulado asciende ahora a $1.080 millones, que estarán en juego en el próximo sorteo

