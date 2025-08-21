Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy 21 de agosto de 2025

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más populares en Colombia y se puede jugar en la mayoría de ciudades y municipios del país en puntos de venta autorizados. Su atractivo radica en las múltiples modalidades de apuesta y en los premios que ofrece a los ganadores.

Premios del Dorado Mañana

La recompensa depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad elegida al momento de jugar. Así paga por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces su apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces su apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces su apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces su apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces su apuesta.

Resultado del Dorado Mañana hoy

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves, 21 de agosto de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: xxxx

Dos últimas cifras: xx

Tres últimas cifras: xxx

La quinta: x

Desde el 2025, los apostadores tienen la posibilidad de jugar con una quinta balota o número adicional, lo que aumenta las oportunidades de ganar en combinación con otras cifras.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m. y los resultados están disponibles minutos después. Los domingos y festivos no se juega.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Según información oficial de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan únicamente en puntos autorizados, siempre y cuando el apostador cumpla con los siguientes requisitos:

