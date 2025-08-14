El sorteo del chance Dorado Mañana, uno de los más populares en Colombia, se lleva a cabo de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Hoy ya se conoce el número ganador que podría haber cambiado la suerte de más de un apostador.

Este juego se puede disfrutar en casi todas las ciudades y municipios del país, siempre que exista un punto de venta autorizado. La emoción se vive a diario, ya que las ganancias dependen del número de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta.

Así paga el Dorado Mañana por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador del Dorado Mañana

El número ganador del chance Dorado Mañana de este jueves 14 de agosto de 2025 es el 2633 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 2633

Dos últimas cifras: 33

Tres últimas cifras: 633

La quinta: 4

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy jueves, 14 de agosto de 2025

Desde 2025, los jugadores tienen la opción de añadir una “quinta balota” o “número adicional”, que incrementa las posibilidades de ganar sumas mayores si se acierta junto con otras cifras.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo se realiza únicamente de lunes a sábado y el resultado se publica poco después de las 11:00 a.m. Los domingos y festivos no hay sorteo.



¿Qué se necesita para reclamar un premio?

Paga Todo recuerda que, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se entregan en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con estas condiciones:

