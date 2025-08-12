Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes, 12 de agosto de 2025

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más populares en Colombia y está disponible en casi todas las ciudades y municipios del país donde haya puntos de venta autorizados. La dinámica es sencilla: el jugador elige su combinación y, según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de la apuesta, puede llevarse atractivos premios.

Así se pagan los premios por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces el valor apostado.

3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor apostado.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces el valor apostado.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces el valor apostado.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces el valor apostado.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 12 de agosto de 2025 es (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores también pueden optar por incluir una “quinta balota” o “número adicional”, que incrementa las posibilidades de ganar sumas más altas si se acierta junto con otras cifras.



A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado. Los resultados pueden consultarse después de las 11:00 a.m. Cabe resaltar que este juego no se realiza los domingos ni en días festivos.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

La red Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan únicamente en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

