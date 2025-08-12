Publicidad

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes, 12 de agosto de 2025

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes, 12 de agosto de 2025

El sorteo del Chance Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Consulte aquí el número ganador de hoy, 12 de agosto de 2025.

Dorado Mañana.
Dorado Mañana.
Foto: Montaje Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 12, 2025 09:55 a. m.

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más populares en Colombia y está disponible en casi todas las ciudades y municipios del país donde haya puntos de venta autorizados. La dinámica es sencilla: el jugador elige su combinación y, según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de la apuesta, puede llevarse atractivos premios.

Así se pagan los premios por cada peso apostado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces el valor apostado.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor apostado.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces el valor apostado.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces el valor apostado.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces el valor apostado.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 12 de agosto de 2025 es (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta: 

Desde 2025, los jugadores también pueden optar por incluir una “quinta balota” o “número adicional”, que incrementa las posibilidades de ganar sumas más altas si se acierta junto con otras cifras.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado. Los resultados pueden consultarse después de las 11:00 a.m. Cabe resaltar que este juego no se realiza los domingos ni en días festivos.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

La red Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan únicamente en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado en su parte posterior.
  3. Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido) de la persona que reclama el premio.
