Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy martes 19 de agosto de 2025

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia y se encuentra disponible en gran parte del país. Los apostadores pueden participar en prácticamente todas las ciudades y municipios donde existan puntos de venta autorizados, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes disfrutan poner a prueba su suerte.

Los premios de este sorteo varían según la modalidad elegida y la cantidad de cifras acertadas. Así es como paga por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces su apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces su apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces su apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces su apuesta.

2 últimas cifras (directa o "pata"): 50 veces su apuesta.

Última cifra (directa o "uña"): 5 veces su apuesta

Número ganador Dorado Mañana 19 de agosto de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes, 19 de agosto de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, los jugadores cuentan con la opción de incluir una “quinta balota” o número adicional, lo que amplía las posibilidades de incrementar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras seleccionadas.



¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo de Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado, y los resultados pueden consultarse después de las 11:00 a.m.. Es importante destacar que domingos y festivos no se realiza el sorteo, por lo que los jugadores deben planificar sus apuestas teniendo en cuenta este detalle.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

La red Paga Todo ha establecido un proceso claro para que los ganadores puedan reclamar sus premios de manera segura. Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan únicamente en puntos autorizados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad. Presentar el tiquete original diligenciado correctamente y sin enmendaduras, con todos los campos requeridos en la parte posterior. Presentar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido) del ganador que reclama el premio.

El Dorado Mañana no solo ofrece la emoción de ganar grandes sumas, sino que también se ha consolidado como una tradición de confianza en Colombia, disponible en múltiples regiones y con la garantía de Paga Todo.