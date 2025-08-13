Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Funeral de Miguel Uribe
Niña desaparecida en Cajicá
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy miércoles, 13 de agosto de 2025

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy miércoles, 13 de agosto de 2025

El sorteo del Chance Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a. m. Consulte aquí el número ganador de hoy, 13 de agosto de 2025.

Dorado Mañana.
Dorado Mañana.
Foto: Dorado Mañana
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 09:57 a. m.

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más populares en Colombia, y al igual que otros juegos de azar del país, puede jugarse en prácticamente todas las ciudades y municipios donde haya puntos de venta autorizados.

La premiación depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta. Así paga Dorado Mañana por cada peso apostado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador de Dorado Mañana este miércoles 13 de agosto

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 13 de agosto de 2025 es (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 
  • Dos últimas cifras: 
  • Tres últimas cifras: 
  • La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una opción que incrementa las posibilidades de aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.

A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a.m.. Es importante tener en cuenta que domingos y festivos no se lleva a cabo el juego.

¿Qué necesita para reclamar un premio?

Según Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza únicamente en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con estos requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los campos requeridos en la parte posterior.
  3. Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador (único documento válido).
WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Resultados del chance

Dorado Mañana