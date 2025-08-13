Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy miércoles, 13 de agosto de 2025

El chance Dorado Mañana es uno de los sorteos más populares en Colombia, y al igual que otros juegos de azar del país, puede jugarse en prácticamente todas las ciudades y municipios donde haya puntos de venta autorizados.

La premiación depende de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta. Así paga Dorado Mañana por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Número ganador de Dorado Mañana este miércoles 13 de agosto

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 13 de agosto de 2025 es (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde 2025, los jugadores pueden incluir una “quinta balota” o “número adicional”, una opción que incrementa las posibilidades de aumentar las ganancias si se acierta junto con las demás cifras.



A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo de Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a.m.. Es importante tener en cuenta que domingos y festivos no se lleva a cabo el juego.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

Según Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza únicamente en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con estos requisitos:

