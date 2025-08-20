Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy miércoles 20 de agosto de 2025

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más populares en Colombia, disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Su atractivo radica en las múltiples formas de ganar, ya que los premios cambian según la cantidad de cifras acertadas y la modalidad de la apuesta.

Así se paga por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o "pata"): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o "uña"): 5 veces la apuesta.

Número ganador Dorado Mañana 20 de agosto de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles, 20 de agosto de 2025 es el 9647 - 7. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 9647

Dos últimas cifras: 47

Tres últimas cifras: 647

La quinta: 7

Además, desde 2025 se incorporó la posibilidad de jugar con una “quinta balota” o número adicional, lo que aumenta las oportunidades de obtener mayores ganancias al combinarla con otras cifras.



A qué hora juega Dorado Mañana

El sorteo del Dorado Mañana se lleva a cabo de lunes a sábado y los resultados pueden consultarse después de las 11:00 a.m. Cabe resaltar que este juego no se realiza los domingos ni días festivos, por lo que los apostadores deben tenerlo en cuenta al programar sus jugadas.



¿Qué necesita para reclamar un premio?

De acuerdo con la información de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pueden reclamar directamente en sus puntos autorizados. Para recibir el dinero, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

