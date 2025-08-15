Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Juegos de azar  / Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

El chance Dorado Mañana juega de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Conozca aquí el número ganador del sorteo de hoy 15 de agosto de 2025.

Foto: Montaje Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 15, 2025 10:57 a. m.

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más populares en Colombia y está disponible en la mayoría de ciudades y municipios donde operan puntos de venta autorizados.

Participar es sencillo y las ganancias dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes, 15 de agosto de 2025 es el 6131 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador: 6131
  • Dos últimas cifras: 31
  • Tres últimas cifras: 131
  • La quinta: 0
Desde el 2025, los jugadores pueden agregar la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que incrementa las ganancias si se acierta junto con otras cifras.

Así paga por cada peso apostado:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. Los domingos y festivos no se lleva a cabo. Los resultados pueden consultarse pocos minutos después del sorteo.

¿Qué se necesita para reclamar un premio?

Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza exclusivamente en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla estos requisitos:

  1. Ser mayor de edad.
  2. Presentar el tiquete original, diligenciado con todos los campos requeridos en la parte posterior.
  3. Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido) de la persona que reclama el premio.
