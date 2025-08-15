Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy viernes 15 de agosto de 2025

El Dorado Mañana es uno de los juegos de chance más populares en Colombia y está disponible en la mayoría de ciudades y municipios donde operan puntos de venta autorizados.

Participar es sencillo y las ganancias dependen de la cantidad de cifras acertadas y de la modalidad de la apuesta. Vea aquí el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes, 15 de agosto de 2025 es el 6131 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 6131

Dos últimas cifras: 31

Tres últimas cifras: 131

La quinta: 0

Desde el 2025, los jugadores pueden agregar la “quinta balota” o “número adicional”, una opción que incrementa las ganancias si se acierta junto con otras cifras.

Así paga por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. Los domingos y festivos no se lleva a cabo. Los resultados pueden consultarse pocos minutos después del sorteo.



¿Qué se necesita para reclamar un premio?

Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a $100.000 se realiza exclusivamente en puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla estos requisitos:

