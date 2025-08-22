Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy viernes 22 de agosto de 2025

El Dorado Mañana es uno de los chances más populares en Colombia y se encuentra disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados. Cada sorteo ofrece la posibilidad de ganar diferentes premios según el número de cifras acertadas y la modalidad de la apuesta.

Los apostadores pueden obtener ganancias de acuerdo con la modalidad elegida. Así se pagan los premios por cada peso jugado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes, 22 de agosto de 2025 es el 3689 - 4 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.



Número ganador: 3689

Dos últimas cifras: 89

Tres últimas cifras: 689

La quinta: 4

El número ganador del chance Dorado Mañana de este viernes, 22 de agosto de 2025 es el 3689 - 4

Desde 2025, los jugadores tienen la posibilidad de incluir una “quinta balota” o número adicional, que aumenta las oportunidades de obtener premios si se acierta junto con otras combinaciones.



¿A qué hora juega Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado después de las 11:00 a.m.. Los domingos y días festivos no se lleva a cabo.



¿Qué se necesita para reclamar un premio?

La empresa Paga Todo indicó que desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

