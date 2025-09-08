Dorado Mañana resultado hoy lunes 8 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos y jugados en Colombia, gracias a su amplia cobertura en ciudades y municipios a través de puntos de venta autorizados.

Su éxito radica en que es un juego accesible, fácil de entender y con múltiples formas de ganar, lo que lo convierte en una opción atractiva tanto para apostadores ocasionales como para jugadores frecuentes. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 8 de septiembre de 2025 es el 6332 - 0 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 6332

Dos últimas cifras: 32

Tres últimas cifras: 332

La quinta: 0

Desde el 2025, los jugadores tienen la posibilidad de incluir la quinta balota, un número adicional que incrementa las probabilidades de obtener mayores ganancias.

Modalidades de juego y sistema de pago

El Dorado Mañana ofrece distintas formas de apostar, con premios que varían de acuerdo con la modalidad y el valor apostado. Así se pagan los aciertos por cada peso jugado:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

4.500 veces la apuesta. Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

208 veces la apuesta. Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

400 veces la apuesta. Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

83 veces la apuesta. Dos últimas cifras o “pata”: 50 veces la apuesta.

50 veces la apuesta. Última cifra o “uña”: 5 veces la apuesta.

¿A qué hora se juega el Dorado Mañana?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m. Cabe aclarar que el Dorado Mañana no juega domingos ni festivos, por lo que es importante tenerlo en cuenta al momento de participar.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

De acuerdo con la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se pagan únicamente en puntos autorizados.

Los requisitos para reclamar son:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original, debidamente diligenciado en su parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el cobro.

El Dorado Mañana continúa siendo una de las opciones favoritas entre los colombianos que disfrutan la emoción de apostar cada mañana y tener la posibilidad de ganar premios significativos.