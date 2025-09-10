Dorado Mañana resultado hoy miércoles 10 de septiembre de 2025

El Dorado Mañana se ha consolidado como uno de los juegos de chance más populares en Colombia. Su éxito radica en la facilidad para participar, la variedad de modalidades y la posibilidad de acceder a él en cientos de puntos autorizados en ciudades y municipios del país.

Además, su formato sencillo y sus múltiples formas de ganar lo convierten en una opción atractiva tanto para quienes juegan de manera ocasional como para los apostadores más frecuentes.

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 10 de septiembre de 2025 es el 7293 - 3. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 7293

Dos últimas cifras: 93

Tres últimas cifras: 293

La quinta: 3

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 10 de septiembre de 2025 es el 7293 - 3.

Desde 2025, los jugadores cuentan con la opción de añadir la quinta balota, un número extra que aumenta las probabilidades de obtener premios más altos.



Modalidades de juego y sistema de pago

El Dorado Mañana ofrece diversas modalidades de apuesta, cada una con premios que dependen del valor jugado. Así se pagan los aciertos por cada peso apostado:



Cuatro cifras directo: 4.500 veces la apuesta.

Cuatro cifras combinado: 208 veces la apuesta.

Tres últimas cifras directo: 400 veces la apuesta.

Tres últimas cifras combinado: 83 veces la apuesta.

Dos últimas cifras o “pata”: 50 veces la apuesta.

Última cifra o “uña”: 5 veces la apuesta.

¿A qué hora se juega El Dorado Mañana?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 11:00 a.m.. Es importante tener en cuenta que no se juega domingos ni festivos, por lo que los participantes deben planear sus apuestas considerando este horario.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Según la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 solo se pagan en puntos de venta autorizados. Para hacer efectivo el cobro, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

