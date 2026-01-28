Dorado Mañana, resultado sorteo hoy, miércoles 28 de enero de 2026

El Dorado Mañana es considerado uno de los sorteos de chance más destacados y confiables de Colombia. Su trayectoria, el estricto cumplimiento de la normativa legal vigente y la regularidad con la que se realizan sus sorteos han consolidado su prestigio.



Número ganador de Dorado Mañana hoy, miércoles 28 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este miércoles 28 de enero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Últimos resultados Dorado Mañana

Sorteo Fecha Resultado Dorado Mañana 27 enero 2026 9135 - 5 Dorado Mañana 26 enero 2026 4228 - 4 Dorado Mañana 24 enero 2026 4504 - 0 Dorado Mañana 23 enero 2026 1942 - 3 Dorado Mañana 22 enero 2026 5127 - 7 Dorado Mañana 21 enero 2026 7314 - 6 Dorado Mañana 20 enero 2026 8071 - 9 Dorado Mañana 19 enero 2026 5003 - 3 Dorado Mañana 17 enero 2026 9957 - 2

¿Cuánto paga el Dorado Mañana?

El Dorado Mañana ofrece distintos premios según el tipo de apuesta realizada y la cantidad de cifras acertadas. De acuerdo con la tabla oficial de pagos, por cada peso apostado los jugadores pueden recibir los siguientes montos:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado

Desde 2025, este sorteo incorporó la opción de apostar a la quinta balota, un número adicional que aumenta las posibilidades de obtener un premio cuando se acierta en combinación con otras cifras del resultado oficial.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y sus resultados se publican después de las 11:00 a. m. No hay sorteo los domingos ni los días festivos.

Gracias a este horario fijo, muchas personas consultan los resultados como parte de su rutina diaria en los días hábiles, lo que ha convertido al Dorado Mañana en uno de los juegos de chance más populares y consultados en diferentes regiones de Colombia.

¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en un punto autorizado de Paga Todo, cumpliendo con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estos pasos permite que el proceso de reclamación se realice de forma ágil y segura, reforzando la confianza de los jugadores en uno de los sorteos de chance más seguidos del país.