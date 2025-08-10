Publicidad

Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 10 de agosto de 2025

El chance Dorado Noche juega sábado, domingo y lunes festivos. Revise aquí el número ganador hoy 10 de agosto de 2025.

Dorado Noche
Dorado Noche
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 10, 2025 06:00 p. m.

El Dorado Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, disponible en gran parte de las ciudades y municipios que cuentan con puntos de venta autorizados. Su popularidad radica en la variedad de modalidades para apostar y en la posibilidad de acceder a atractivos premios, que varían según la cantidad de cifras acertadas y la forma de jugar.

En este sorteo, por cada peso apostado, los premios se entregan así:

  • 4 cifras (directa): 4.500 veces el valor apostado.
  • 4 cifras (combinada): 208 veces el valor apostado.
  • 3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor apostado.
  • 3 últimas cifras (combinada): 83 veces el valor apostado.
  • 2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces el valor apostado.
  • Última cifra (directa o “uña”): 5 veces el valor apostado.

Resultado Dorado Noche domingo 10 de agosto

El sorteo más reciente del Dorado Noche se llevó a cabo el domingo, 10 de agosto de 2025. El número ganador fue el (en minutos), según lo informado por la organización del juego a través de sus redes sociales oficiales. Estos fueron los resultados destacados.

  • Tres últimas cifras: 
  • Tres primeras cifras: 
  • Cuatro cifras completas: 
  • La quinta: 

Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo de Dorado Noche se realiza exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos, y los resultados pueden consultarse a partir de las 10:00 p. m..

¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan directamente en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con todos los campos en la parte posterior.
  • Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía (único documento válido) del titular que reclama el premio.
