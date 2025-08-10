Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 10 de agosto de 2025

El Dorado Noche se ha consolidado como uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia, disponible en gran parte de las ciudades y municipios que cuentan con puntos de venta autorizados. Su popularidad radica en la variedad de modalidades para apostar y en la posibilidad de acceder a atractivos premios, que varían según la cantidad de cifras acertadas y la forma de jugar.

En este sorteo, por cada peso apostado, los premios se entregan así:



4 cifras (directa): 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras (combinada): 208 veces el valor apostado.

3 últimas cifras (directa): 400 veces el valor apostado.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces el valor apostado.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces el valor apostado.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces el valor apostado.

Resultado Dorado Noche domingo 10 de agosto

El sorteo más reciente del Dorado Noche se llevó a cabo el domingo, 10 de agosto de 2025. El número ganador fue el (en minutos), según lo informado por la organización del juego a través de sus redes sociales oficiales. Estos fueron los resultados destacados.



Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Cuatro cifras completas:

La quinta:

Qué días y a qué hora juega Dorado Noche

El sorteo de Dorado Noche se realiza exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos, y los resultados pueden consultarse a partir de las 10:00 p. m..



¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?

De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a $100.000 se pagan directamente en los puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los siguientes requisitos:

