Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 21 de septiembre de 2025

El Dorado Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos en Colombia. Gracias a su amplia red de puntos de venta autorizados, se ha consolidado como una de las opciones favoritas de quienes disfrutan probar suerte con la esperanza de llevarse grandes premios.

Cada semana, miles de personas participan con la ilusión de acertar las cifras ganadoras. Desde el año 2025, el sorteo incorporó una quinta balota o número adicional, lo que amplió las posibilidades de obtener combinaciones premiadas y aumentó el atractivo de sus recompensas.

Número ganador de hoy, domingo 21 de septiembre

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 21 de septiembre de 2025 es el (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

Las ganancias dependen del tipo de jugada y de la cantidad de cifras acertadas. Estos son los valores establecidos por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El sorteo se realiza los sábados, domingos y lunes festivos a las 10:00 p.m.. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después del sorteo y se pueden consultar de inmediato en los canales autorizados.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Quienes resulten ganadores deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por Paga Todo para hacer efectivo su premio. Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos se entregan únicamente en puntos autorizados.

Los pasos para reclamar son:

