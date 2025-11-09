Dorado Noche resultado del último sorteo hoy domingo 9 de noviembre de 2025

El Dorado Noche se ha consolidado como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Cada noche, miles de personas en todo el país siguen atentamente los resultados del chance a través de medios locales, redes sociales y plataformas digitales, viviendo la emoción de un juego que combina tradición, accesibilidad y transparencia.

Número ganador de Dorado Noche hoy, domingo 9 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 9 de noviembre de 2025 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

Desde 2025, el Dorado Noche sorprendió a sus seguidores con la incorporación de la quinta balota, también conocida como número adicional. Esta innovación transformó por completo la dinámica del juego, al aumentar las combinaciones posibles y, con ello, las oportunidades de ganar.

La llegada de esta nueva modalidad generó un entusiasmo renovado entre los apostadores. Gracias a la quinta balota, cada sorteo se volvió aún más emocionante, manteniendo a los jugadores en expectativa hasta el último instante.

Esta novedad consolidó al Dorado Noche como uno de los sorteos con mayor participación en el país, atrayendo tanto a jugadores experimentados como a nuevos apostadores que buscan vivir la adrenalina del azar en tiempo real.



¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

El monto de los premios en el Dorado Noche varía según el tipo de jugada y la cantidad de cifras acertadas. Las ganancias se calculan de acuerdo con las equivalencias oficiales, que determinan cuánto se paga por cada peso apostado:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

Estas modalidades brindan flexibilidad al jugador, permitiendo elegir la estrategia que mejor se adapte a su estilo y presupuesto. Algunos prefieren apostar pequeñas cantidades buscando premios rápidos, mientras que otros optan por combinaciones que ofrecen mayores recompensas.

En todos los casos, el Dorado Noche garantiza una experiencia de juego segura, accesible y llena de posibilidades.



¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El Dorado Noche mantiene un horario fijo que facilita la participación de los jugadores a lo largo de la semana:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Este horario nocturno se ha convertido en una cita esperada para quienes disfrutan de seguir los resultados del Dorado Noche, al cierre de la jornada. Minutos después de cada transmisión, los resultados oficiales son publicados en los canales autorizados, permitiendo a los apostadores verificar con rapidez si su número fue el ganador. Esta inmediatez y transparencia han reforzado la confianza del público y la credibilidad del sorteo a lo largo de los años.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Reclamar un premio del Dorado Noche es un proceso sencillo, pero está regulado para asegurar la seguridad y legalidad de cada transacción. Los premios pueden cobrarse a través de la red Paga Todo, siguiendo las condiciones establecidas por la organización.



Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse exclusivamente en los puntos de pago autorizados, una medida que busca proteger tanto a los jugadores como a la empresa operadora.

Para hacer efectivo el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:

