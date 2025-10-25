Dorado Noche resultado del último sorteo hoy, sábado 25 de octubre de 2025

El Dorado Noche se ha posicionado como uno de los sorteos de chance más populares en Colombia, atrayendo semana tras semana a miles de apostadores que buscan la oportunidad de cambiar su suerte. Con una amplia red de puntos de venta y una transmisión oficial que reúne a jugadores de todo el país, este sorteo se ha convertido en una tradición nacional que combina la emoción del azar con la ilusión de obtener grandes premios en efectivo.

Número ganador de Dorado Noche hoy, sábado 25 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 25 de octubre de 2025 es: (en minutos)



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

La quinta balota: más emoción y mayores oportunidades

Desde 2025, El Dorado Noche sorprendió a sus seguidores con una innovación que aumentó la emoción del juego: la incorporación de una quinta balota. Esta modificación amplió las combinaciones posibles y elevó las probabilidades de ganar, haciendo cada sorteo mucho más emocionante y competitivo.

Gracias a esta mejora, cada transmisión se convirtió en un evento lleno de adrenalina y esperanza. Los jugadores permanecen atentos hasta el último instante, esperando ese número adicional que puede marcar la diferencia. Esta actualización consolidó al Dorado Noche como uno de los sorteos con mayor participación y preferencia en todo el territorio nacional, reafirmando su estatus como un referente del entretenimiento popular colombiano.



¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

Los premios de El Dorado Noche dependen de la modalidad elegida y del monto apostado. Las ganancias se calculan según las equivalencias oficiales, ofreciendo múltiples oportunidades para todos los tipos de jugadores:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (pata): 50 veces la apuesta.

Última cifra (uña): 5 veces la apuesta.

Estas opciones permiten desde apuestas pequeñas con resultados rápidos hasta combinaciones más ambiciosas con recompensas mayores. Por ello, el Dorado Noche sigue siendo una opción divertida, accesible y con amplias posibilidades de ganar.



¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El sorteo cuenta con horarios fijos que facilitan la participación de sus seguidores y garantizan una experiencia constante y organizada:



Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y lunes festivos: 7:20 p. m.

Este horario nocturno se ha convertido en el preferido de muchos jugadores que cierran su día con la emoción del chance. Minutos después de cada sorteo, los resultados oficiales de El Dorado Noche se publican en los canales autorizados, garantizando transparencia y confianza en el proceso.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Reclamar un premio de El Dorado Noche es un trámite seguro y rápido, gestionado por la red Paga Todo, encargada de los pagos oficiales. Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza control y protección para los ganadores.



Para realizar el cobro, se deben cumplir los siguientes requisitos:

