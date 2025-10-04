Dorado Noche resultado del último sorteo hoy sábado 4 de octubre de 2025

El Dorado Noche se ha posicionado como uno de los juegos de chance más populares en el país. A través de su amplia red de puntos de venta autorizados, miles de colombianos participan cada semana con la esperanza de acertar los números ganadores y llevarse atractivos premios.

Número ganador de Dorado Noche hoy, sábado 4 de octubre de 2025

El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 4 de octubre de 2025 es (en minutos).



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Desde el año 2025, este sorteo incorporó una quinta balota o número adicional, lo que incrementó las combinaciones posibles y, con ello, el interés de los jugadores. Gracias a este cambio, hoy existen más oportunidades de ganar y más emoción en cada jugada.



¿Cuánto paga El Dorado Noche por cada apuesta?

Las ganancias dependen del tipo de jugada y del número de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son los siguientes:



4 cifras (directa): 4.500 veces la apuesta.

4 cifras (combinada): 208 veces la apuesta.

3 últimas cifras (directa): 400 veces la apuesta.

3 últimas cifras (combinada): 83 veces la apuesta.

2 últimas cifras (directa o “pata”): 50 veces la apuesta.

Última cifra (directa o “uña”): 5 veces la apuesta.

De esta manera, El Dorado Noche ofrece diferentes modalidades que se adaptan a todo tipo de jugadores, desde quienes buscan pequeños premios hasta quienes aspiran a grandes recompensas.



¿Qué días y a qué hora juega El Dorado Noche?

El sorteo de El Dorado Noche se realiza los sábados, domingos y lunes festivos a las 10:00 p.m.

Los resultados se publican pocos minutos después a través de los canales oficiales, permitiendo a los participantes verificar rápidamente si su apuesta resultó ganadora.



¿Cómo reclamar un premio de El Dorado Noche?

Los premios pueden reclamarse por medio de la red de Paga Todo, cumpliendo con los requisitos establecidos. Desde el 1 de febrero de 2015, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos solo pueden cobrarse en puntos de pago autorizados.

Para hacer efectivo un premio, el jugador debe:

