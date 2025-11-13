Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia. Con una larga trayectoria y un compromiso constante con la transparencia y la emoción, este sorteo se ha ganado la preferencia de miles de apostadores en todo el país.

Su reputación como un juego justo y entretenido lo ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan alcanzar la anhelada “suerte dorada”. Vea el sorteo en vivo aquí:

Resultados del Dorado Tarde

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 13 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde destaca por su variedad de modalidades, diseñadas para ajustarse a distintos presupuestos y estilos de juego. Cada opción ofrece diferentes niveles de premio, lo que hace que cada apuesta sea una experiencia única:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

paga 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

paga 400 veces la apuesta. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las oportunidades de ganar y aumentó la emoción en cada jugada. Gracias a esta actualización, el Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos más dinámicos y modernos del país.



Horario del sorteo

El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio colombiano.

Cabe recordar que no se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio de El Dorado Tarde

Reclamar un premio de El Dorado Tarde es un proceso rápido, seguro y sencillo. De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados.



Los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayores de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde no solo representa una oportunidad de ganar, sino también una tradición de confianza y emoción que se mantiene vigente entre los colombianos. Su compromiso con la transparencia, su historia y la emoción que genera cada sorteo lo han convertido en un verdadero símbolo del chance en el país, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.