Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy jueves 13 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables de Colombia. Con una larga trayectoria y un compromiso constante con la transparencia y la emoción, este sorteo se ha ganado la preferencia de miles de apostadores en todo el país.
Su reputación como un juego justo y entretenido lo ha convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan alcanzar la anhelada “suerte dorada”. Vea el sorteo en vivo aquí:
El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 13 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
El Dorado Tarde destaca por su variedad de modalidades, diseñadas para ajustarse a distintos presupuestos y estilos de juego. Cada opción ofrece diferentes niveles de premio, lo que hace que cada apuesta sea una experiencia única:
Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las oportunidades de ganar y aumentó la emoción en cada jugada. Gracias a esta actualización, el Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos más dinámicos y modernos del país.
El Dorado Tarde se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio colombiano.
Cabe recordar que no se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planificar sus apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.
Reclamar un premio de El Dorado Tarde es un proceso rápido, seguro y sencillo. De acuerdo con la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados.
Los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:
El Dorado Tarde no solo representa una oportunidad de ganar, sino también una tradición de confianza y emoción que se mantiene vigente entre los colombianos. Su compromiso con la transparencia, su historia y la emoción que genera cada sorteo lo han convertido en un verdadero símbolo del chance en el país, ofreciendo cada tarde una nueva oportunidad para soñar, jugar y ganar.