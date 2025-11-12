Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se consolida como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables del país. Su larga trayectoria, la transparencia en cada sorteo y la emoción que genera entre miles de apostadores han hecho de este chance una de las opciones favoritas para quienes buscan tentar la suerte y alcanzar la anhelada “suerte dorada”.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 12 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 12 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y premios

El Dorado Tarde destaca por su variedad de modalidades, diseñadas para adaptarse a los diferentes estilos y presupuestos de los jugadores. Cada formato cuenta con un sistema de pago específico que aumenta la emoción y las posibilidades de ganar:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: paga 400 veces la apuesta.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): paga 50 veces la apuesta.

Desde 2025, el sorteo incorporó una quinta balota, una innovación que amplió las oportunidades de acierto y elevó la expectativa en cada jugada. Gracias a este cambio, El Dorado Tarde se ha posicionado como uno de los juegos más dinámicos y modernos del país.



Horario del sorteo

El sorteo de El Dorado Tarde se lleva a cabo de lunes a sábado a las 3:30 p.m., con transmisión en vivo para todo el territorio colombiano.

Es importante recordar que no se realizan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben planificar sus apuestas con anticipación para no perder la oportunidad de participar.



Cómo reclamar un premio

Reclamar un premio de El Dorado Tarde es un proceso rápido, seguro y sencillo. Según la información oficial de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse en los puntos de venta autorizados.

Para realizar el cobro, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:

