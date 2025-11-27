Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy jueves 27 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables del país.

Su trayectoria, respaldada por un compromiso constante con la transparencia, lo ha convertido en la elección favorita de miles de apostadores que cada tarde siguen el sorteo con la ilusión de alcanzar la esperada “suerte dorada”. Vea aquí el sorteo en vivo:

Número ganador de Dorado Tarde hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 27 de noviembre de 2025 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y pagos del Dorado Tarde

El Dorado Tarde ofrece una variedad de modalidades diseñadas para ajustarse a distintos estilos de apuesta. Cada opción cuenta con pagos específicos, lo que convierte a este sorteo en uno de los más competitivos y atractivos de Colombia:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

entrega 208 veces la apuesta. 3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

devuelve 400 veces el valor jugado. 3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

paga 83 veces la apuesta. 2 cifras (pata): ofrece 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, este sorteo incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de premio y añadió una dosis extra de emoción, reforzando la reputación del Dorado Tarde como uno de los juegos más modernos y dinámicos del país.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para toda Colombia.

No hay sorteo los domingos ni los días festivos, por lo que los jugadores deben programar sus apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

Cobrar un premio es un trámite sencillo y seguro. Según Paga Todo, todos los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para hacerlo, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde sigue destacándose por su mezcla de tradición, innovación y confiabilidad. Cada tarde renueva la emoción del juego y brinda a miles de colombianos la posibilidad real de transformar su suerte.