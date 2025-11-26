Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy miércoles 26 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha posicionado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables del país. Su trayectoria, respaldada por un firme compromiso con la transparencia, lo convierte en la opción favorita de miles de apostadores que, cada tarde, siguen el sorteo con la esperanza de alcanzar la codiciada “suerte dorada”.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este miércoles 26 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y pagos del Dorado Tarde

Este sorteo ofrece una variedad de modalidades pensadas para adaptarse a los diferentes estilos de apuesta. Cada opción cuenta con pagos específicos que han consolidado al Dorado Tarde como uno de los juegos de chance más competitivos y atractivos de Colombia:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): entrega 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, El Dorado Tarde incorporó la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y añadió un nivel adicional de emoción. Esta actualización fortaleció su reputación como uno de los sorteos más modernos y dinámicos del país.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para toda Colombia. No se llevan a cabo sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores programar sus apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para cobrar un premio es sencillo y seguro. De acuerdo con Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para hacerlo, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde continúa destacándose por su mezcla de tradición, innovación y confianza. Cada tarde mantiene viva la emoción del juego y la posibilidad real de ganar para miles de colombianos que buscan transformar su suerte.