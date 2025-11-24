Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy lunes 24 de noviembre de 2025

El Dorado Tarde se ha posicionado como uno de los juegos de azar más reconocidos y confiables en Colombia. Su trayectoria, acompañada de un firme compromiso con la transparencia, lo ha convertido en la opción favorita de miles de apostadores que cada tarde buscan alcanzar la anhelada “suerte dorada”.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, lunes 24 de noviembre de 2025

El número ganador del chance Dorado Tarde de este lunes 24 de noviembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

Modalidades de juego y pagos del Dorado Tarde

El Dorado Tarde ofrece múltiples modalidades pensadas para distintos estilos de apuesta. Cada una cuenta con pagos específicos, lo que lo mantiene como uno de los sorteos más competitivos y atractivos del país:



4 cifras directo: paga 4.500 veces el valor apostado.

4 cifras combinado: entrega 208 veces la apuesta.

3 cifras directo: devuelve 400 veces el valor jugado.

3 cifras combinado: paga 83 veces la apuesta.

2 cifras (pata): entrega 50 veces el valor apostado.

Desde 2025, el sorteo integró la quinta balota, una innovación que amplió las posibilidades de ganar y añadió un nivel adicional de emoción. Con este cambio, reforzó su imagen como uno de los juegos de chance más modernos y dinámicos del país.



¿A qué hora se juega el Dorado Tarde?

El sorteo se realiza de lunes a sábado a las 3:30 p. m., con transmisión en vivo para todo el territorio nacional.

No se efectúan sorteos los domingos ni los días festivos, por lo que se recomienda a los jugadores planear sus apuestas con anticipación.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para cobrar un premio es sencillo y seguro. Según Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 deben reclamarse en puntos autorizados. Para ello, el ganador debe presentar:



Ser mayor de edad.

El tiquete original en buen estado.

Una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

El Dorado Tarde sigue destacándose por combinar tradición, innovación y confianza. Cada tarde mantiene viva la emoción del juego y la posibilidad real de ganar para miles de colombianos.